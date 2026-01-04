FirenzeViola

Fiorentina, finito il ritiro al Viola Park. Domani la ripresa degli allenamenti

Fiorentina, finito il ritiro al Viola Park. Domani la ripresa degli allenamenti
Torna un po' di serenità in casa Fiorentina dopo la vittoria di quest'oggi per 1-0 in casa contro la Cremonese, firmata Moise Kean. Oltre alla fine del silenzio stampa la società viola ha infatti comunicato anche come a partire da oggi termina il ritiro al Viola Park per la squadra di Paolo Vanoli, con i giocatori che torneranno domani ad allenarsi in vista del turno infrasettimanale di campionato previsto per mercoledì con la sfida alla Lazio.