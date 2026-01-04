Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "L'ultimo click per sperare"; "Rivoluzione centrocampo. Conferme per Dominguez"

Corriere dello Sport-Stadio: "Viola più Gud"; "Idea Baldanzi, Martinelli via"

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina in missione, Vanoli non può sbagliare"

La Repubblica (Firenze): "Viola senza via d'uscita: nella tabella salvezza oggi c'è solo la vittoria"

Tuttosport: "Viola con Solomon in più"; "Irrompe anche la Fiorentina nella corsa a Baldanzi"

Corriere Fiorentino: "Senza appello"