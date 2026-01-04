Verso Fiorentina-Cremonese: dove e come seguire il match del Franchi

Verso Fiorentina-Cremonese: dove e come seguire il match del FranchiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Calcio d'inizio, questo pomeriggio al Franchi alle ore 15, per Fiorentina-Cremonese, gara valida per la 18esima giornata di campionato. Un altro appuntamento da non fallire per la squadra di Vanoli, in piena lotta salvezza e alle prese poi con un calendario che non ammette tregua ed errori (già da mercoledì prossimo in casa della Lazio). La gara odierna sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn ma potrà essere seguita anche su Radio FirenzeViola con ampio pre e post partita, mentre su FirenzeViola.it la diretta testuale e ogni aggiornamento dal campo.