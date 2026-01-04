Verso Fiorentina-Cremonese: dove e come seguire il match del Franchi
Calcio d'inizio, questo pomeriggio al Franchi alle ore 15, per Fiorentina-Cremonese, gara valida per la 18esima giornata di campionato. Un altro appuntamento da non fallire per la squadra di Vanoli, in piena lotta salvezza e alle prese poi con un calendario che non ammette tregua ed errori (già da mercoledì prossimo in casa della Lazio). La gara odierna sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn ma potrà essere seguita anche su Radio FirenzeViola con ampio pre e post partita, mentre su FirenzeViola.it la diretta testuale e ogni aggiornamento dal campo.
Alberto PolverosiI calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"
Luca CalamaiEffetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
