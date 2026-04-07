Verona-Fiorentina 0-1, chi è stato il migliore in campo? Vota il sondaggio

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Oggi alle 13:26Notizie di FV
di Redazione FV

Una vittoria pesantissima. Anche se poco meritati, i tre punti ottenuti dalla Fiorentina sul campo del Verona hanno tutto un altro sapore. La squadra di Vanoli compie un balzo importante in classifica nella lotta salvezza, salendo a quota 32 punti e superando il Cagliari sconfitto in casa del Sassuolo. Decisiva la rete di Fagioli, ma anche le parate di De Gea. Come al solito, la nostra redazione invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra i viola protagonisti. Ecco il link:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA A VERONA?