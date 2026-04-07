Conference: sarà Donatas Rumsas l'arbitro di Crystal Palace-Fiorentina
FirenzeViola.it
La UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali dei quarti di finale di andata di Conference League. L'arbitro incaricato di dirigere la partita tra Crystal Palace e Fiorentina è Donatas Rumsas. L'arbitro lituano farà squadra al Selhurst Park con gli assistenti Aleksandr Radius e Dovydas Saziedelis e il quarto uomo Manfredas Lukjancukas. In sala Var ci saranno due olandesi: Rob Dieperink al Var e Erwin Blank come Avar.
Ecco la squadra arbitrale al completo:
Arbitro: Donatas Rumšas (LTU)
Assistenti: Aleksandr Radiuš (LTU) e Dovydas Sužiedėlis (LTU)
Quarto uomo: Manfredas Lukjančukas (LTU)
Video Assistant Referee: Rob Dieperink (NED)
Assistente Video Assistant Referee: Erwin Blank (NED)
Pubblicità
Primo Piano
Svolta fondamentale a Verona, non facciamo gli schizzinosi. Testa più libera e Conference da gustare: è bastato l’arrivo di un uomo di calcio… L’Europa League cambierebbe i piani di mercato, ma la vera rivoluzione dovrà essere internadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Svolta fondamentale a Verona, non facciamo gli schizzinosi. Testa più libera e Conference da gustare: è bastato l’arrivo di un uomo di calcio… L’Europa League cambierebbe i piani di mercato, ma la vera rivoluzione dovrà essere interna
2 10 anni dopo è di nuovo Londra: dal Tottenham al Crystal Palace. Sulle fasce gli inglesi fanno paura
Copertina
FirenzeViolaLa strada per Lipsia: cinquanta giorni per un sogno, ma il Crystal Palace non è l'avversario più temibile
Mario TeneraniI tre mesi di Paratici: i numeri dicono tutto. Vanoli il primo a trarne giovamento. La rivoluzione del diesse: nessuno la fermi. Niente paura, sono inglesi...Giochiamocela
Tommaso LoretoTre assenze pesanti, due protagonisti: il successo di Verona vale più di qualsiasi altra analisi (ma è un altro promemoria sulla rivoluzione che attende Paratici). Fagioli patrimonio del calcio italiano: va tutelato, non offeso
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com