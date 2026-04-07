Conference: sarà Donatas Rumsas l'arbitro di Crystal Palace-Fiorentina

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La UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali dei quarti di finale di andata di Conference League. L'arbitro incaricato di dirigere la partita tra Crystal Palace e Fiorentina è Donatas Rumsas. L'arbitro lituano farà squadra al Selhurst Park con gli assistenti Aleksandr Radius e Dovydas Saziedelis e il quarto uomo Manfredas Lukjancukas. In sala Var ci saranno due olandesi: Rob Dieperink al Var e Erwin Blank come Avar.

Ecco la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: Donatas Rumšas (LTU)

Assistenti: Aleksandr Radiuš (LTU) e Dovydas Sužiedėlis (LTU)

Quarto uomo: Manfredas Lukjančukas (LTU)

Video Assistant Referee: Rob Dieperink (NED)

Assistente Video Assistant Referee: Erwin Blank (NED)