Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola Park

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola ParkFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Giacomo A. Galassi

Manca sempre meno al quarto di finale di Conference League in programma giovedì sera e la Fiorentina prosegue nel suo programma di allenamento. Dopo essere tornati al Viola Park nella giornata di ieri, oggi i giocatori agli ordini di Paolo Vanoli si alleneranno ancora, stavolta al mattino. In vista c'è il Crystal Palace, con la speranza di poter recuperare almeno qualcuno dei numerosi infortunati. Da Dodo a Parisi, lo staff dovrà valutare le condizioni dei calciatori a disposizione per poi scegliere se convocarli per Londra o lasciarli a Firenze a lavorare.