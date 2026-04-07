Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Fagioli d'oro. Firenze stregata. Rivoluzione da leader: Nicolò intoccabile, 23 punti in 14 partite".

La Nazione: "Conference ti vogliamo".

La Gazzetta dello Sport: "Guida Fagioli. Talento e gol, la Fiorentina ha svoltato con il suo play".

Repubblica Firenze: "Fiorentina, i conti per la salvezza decisive le prossime tre partite".