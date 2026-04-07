Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Fagioli d'oro. Firenze stregata. Rivoluzione da leader: Nicolò intoccabile, 23 punti in 14 partite".
La Nazione: "Conference ti vogliamo".
La Gazzetta dello Sport: "Guida Fagioli. Talento e gol, la Fiorentina ha svoltato con il suo play".
Repubblica Firenze: "Fiorentina, i conti per la salvezza decisive le prossime tre partite".
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Svolta fondamentale a Verona, non facciamo gli schizzinosi. Testa più libera e Conference da gustare: è bastato l’arrivo di un uomo di calcio… L’Europa League cambierebbe i piani di mercato, ma la vera rivoluzione dovrà essere internadi Angelo Giorgetti
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3 Femminile: rabbia e frustrazione dopo la terza sconfitta consecutiva con la Juventus. PPA sotto processo ma a giugno ci arriverà. Colpaccio Primavera contro l'Inter
Copertina
10 anni dopo è di nuovo Londra: dal Tottenham al Crystal Palace. Sulle fasce gli inglesi fanno paura
Mario TeneraniI tre mesi di Paratici: i numeri dicono tutto. Vanoli il primo a trarne giovamento. La rivoluzione del diesse: nessuno la fermi. Niente paura, sono inglesi...Giochiamocela
Tommaso LoretoTre assenze pesanti, due protagonisti: il successo di Verona vale più di qualsiasi altra analisi (ma è un altro promemoria sulla rivoluzione che attende Paratici). Fagioli patrimonio del calcio italiano: va tutelato, non offeso
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