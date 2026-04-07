FirenzeViola La strada per Lipsia: cinquanta giorni per un sogno, ma il Crystal Palace non è l'avversario più temibile

vedi letture

Chi l'avrebbe mai detto...la Fiorentina si ritrova a guardare di nuovo dalla parte del giovedì sera e di una coppa tanto bistrattata. Le temperature salgono e la Conference League - anche per una situazione più tranquilla, non certo definitiva, in campionato - comincia a interessare pure ai più scettici. Anche perché si può dire quel che si vuole, tornare coi ricordi all'età dell'oro, a quando il Manchester United di Beckham venne al Franchi o alla vittoria in casa dell'Arsenal, ma nel frattempo son passati quasi trent'anni e l'ultimo trofeo risale al giugno 2001.

Conto in sospeso

La Fiorentina quella data, 2001, l'aveva impressa sulla 'famigerata' lavagnetta di Stefano Pioli in estate: la stagione partiva con un grande sogno, riaprire una bacheca rimasta impolverata da oltre vent'anni, per questo l'obiettivo più evidente sembrava la Conference - anche perché per la 'gang del giovedì sera', i vari Ranieri, Mandragora, Dodo, quelli che il peso delle finali perse ce l'hanno impresso dentro, si trattava soprattutto di una rivincita-. Un conto aperto col destino, con la centralità della competizione per antonomasia dei viola che torna ad essere tale a partire dalla sfida del Selhurst Park. C'è Crystal Palace-Fiorentina, gara d'andata dei quarti. C'è lo spauracchio maggiore sulla strada dei viola, che nelle precedenti tre edizioni, nella fase a eliminazione diretta, avevano incontrato un club dei top 5 campionati soltanto due volte, West Ham (finale persa nel 2023) e Real Betis (semifinale persa l'anno scorso).

Gli incroci

Col Palace sarà una sfida da Europa League - perché il Crystal Palace quella coppa avrebbe dovuto giocare, salvo poi retrocedere in Conference per la norma che vieta che due club dello stesso proprietario possano giocare lo stesso torneo internazionale - John Textor, imprenditore americano, possiede quote sia del Palace che dell'Olympique Lione-. Chi vincerà sfiderà la vincente di Shakhtar- Az Alkmaar, ma al di là del blasone di due club abituati a questi palcoscenici, dopo il Palace, il pericolo più grande viene dall'altra parte del tabellone.

I favoriti

Non tanto dall'Aek Atene dell'ex Luka Jovic (già vincente contro la Fiorentina, al Franchi, nella league phase), che affronterà il Rayo Vallecano, quanto dallo Strasburgo dei ragazzini atomici di Gary O'Neil, che ha raccolto l'eredità di quanto seminato da Liam Rosenior, passato al Chelsea a gennaio: gli alsaziani, ottavi in Ligue1 e arrivati primi nella fase a girone, sono una fucina di talento e imprevedibilità, una rosa quasi intermente under23, con gioielli come Joaquin Panichelli (infortunato però), Valentin Barco (anche lui nazionale argentino), ma poi ancora Julio Enciso, Martial Godo, Samir El Mourabet, tutti 'baller' dalle qualità tecniche d'elitè costruiti nel virtuoso sistema Strasburgo. Sono loro (ai quarti accoppiati col Mainz) i favoriti. E la Fiorentina ha il vantaggio di poterli eventualmente affrontare solo in finale, il 27 maggio, a Lipsia.

Il tabellone:

QF1: Shakhtar vs AZ Alkmaar (ritorno in casa per l'AZ) QF2: Crystal Palace vs FIORENTINA (ritorno in casa per la Fiorentina) QF3: Rayo Vallecano vs AEK Atene (ritorno in casa per l'AEK)

QF4: Mainz vs Strasburgo (ritorno in casa per lo Strasburgo)

GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI SF1:

Shakhtar/AZ vs Palace/FIORENTINA

SF2: Rayo/AEK vs Mainz/Strasburgo

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)