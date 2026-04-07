Calendari a confronto, gli impegni di Fiorentina e concorrenti alla salvezza
Per la Fiorentina è tempo di Conference League ma la testa non può andare anche al campionato, dove con la vittoria contro l'Hellas Verona i viola hanno fatto un grosso balzo in avanti nella lotta salvezza anche in virtù delle sconfitte di quasi tutte le concorrenti per evitare la retrocessione. Ma che calendario hanno le squadre in lotta da qui alla fine del campionato? Già la prossima giornata sarà fondamentale visto lo scontro salvezza tra Cagliari e Cremonese.
Ecco il calendario delle squadre in lotta per la salvezza:
Giornata 32
Cagliari-Cremonese
Torino-Verona
Genoa-Sassuolo
Bologna-Lecce
Fiorentina-Lazio
Giornata 33
Inter-Cagliari
Cremonese-Torino
Pisa-Genoa
Lecce-Fiorentina
Giornata 34
Napoli-Cremonese
Verona-Lecce
Genoa-Como
Torino-Inter
Cagliari-Atalanta
Fiorentina-Sassuolo
Giornata 35
Atalanta-Genoa
Bologna-Cagliari
Cremonese-Lazio
Pisa-Lecce
Udinese-Torino
Roma-Fiorentina
Giornata 36
Cagliari-Udinese
Cremonese-Pisa
Fiorentina-Genoa
Lecce-Juventus
Torino-Sassuolo
Giornata 37
Cagliari-Torino
Genoa-Milan
Sassuolo-Lecce
Udinese-Cremonese
Juventus-Fiorentina
Giornata 38
Cremonese-Como
Lecce-Genoa
Milan-Cagliari
Torino-Juventus
Fiorentina-Atalanta
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