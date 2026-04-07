FirenzeViola Calendari a confronto, gli impegni di Fiorentina e concorrenti alla salvezza

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Per la Fiorentina è tempo di Conference League ma la testa non può andare anche al campionato, dove con la vittoria contro l'Hellas Verona i viola hanno fatto un grosso balzo in avanti nella lotta salvezza anche in virtù delle sconfitte di quasi tutte le concorrenti per evitare la retrocessione. Ma che calendario hanno le squadre in lotta da qui alla fine del campionato? Già la prossima giornata sarà fondamentale visto lo scontro salvezza tra Cagliari e Cremonese.

Ecco il calendario delle squadre in lotta per la salvezza:

Giornata 32

Cagliari-Cremonese

Torino-Verona

Genoa-Sassuolo

Bologna-Lecce

Fiorentina-Lazio

Giornata 33

Inter-Cagliari

Cremonese-Torino

Pisa-Genoa

Lecce-Fiorentina

Giornata 34

Napoli-Cremonese

Verona-Lecce

Genoa-Como

Torino-Inter

Cagliari-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Giornata 35

Atalanta-Genoa

Bologna-Cagliari

Cremonese-Lazio

Pisa-Lecce

Udinese-Torino

Roma-Fiorentina

Giornata 36

Cagliari-Udinese

Cremonese-Pisa

Fiorentina-Genoa

Lecce-Juventus

Torino-Sassuolo

Giornata 37

Cagliari-Torino

Genoa-Milan

Sassuolo-Lecce

Udinese-Cremonese

Juventus-Fiorentina

Giornata 38

Cremonese-Como

Lecce-Genoa

Milan-Cagliari

Torino-Juventus

Fiorentina-Atalanta