Vanoli spiega come sta Kean: "Aveva ancora dolore alla tibia"
Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Crystal Palace-Fiorentina, Paolo Vanoli ha parlato a lungo del tema principale che accompagna la sua squadra in vista del quarto di finale di Conference League, cioè la questione infortuni dal momento che Parisi, Solomon, Fortini e anche Kean sono rimasti a Firenze perché non al meglio. A proposito dell'attaccante classe 2000, in campo a Verona per poco più di 70 minuti, Vanoli ha spiegato in poche parole la situazione: "Dopo l'allenamento di ieri l'ho incontrato stamani, aveva ancora dolore alla tibia, un fastidio che porta dietro da tanto tempo. Stiamo cercando di gestirlo, oggi non ce la poteva fare e quindi abbiamo deciso di farlo preparare per la sfida alla Lazio".
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