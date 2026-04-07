Top Fv, Verona-Fiorentina 0-1: chi il miglior viola? Vota il sondaggio
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Una vittoria pesantissima. Anche se poco meritati, i tre punti ottenuti dalla Fiorentina sul campo del Verona hanno tutto un altro sapore. La squadra di Vanoli compie un balzo importante in classifica nella lotta salvezza, salendo a quota 32 punti e superando il Cagliari sconfitto in casa del Sassuolo. Decisiva la rete di Fagioli, ma anche le parate di De Gea. Come al solito, la nostra redazione invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra i viola protagonisti. Ecco il link:
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Tommaso LoretoTre assenze pesanti, due protagonisti: il successo di Verona vale più di qualsiasi altra analisi (ma è un altro promemoria sulla rivoluzione che attende Paratici). Fagioli patrimonio del calcio italiano: va tutelato, non offeso
Alberto PolverosiVerona può diventare una trappola, ma se Kean e Ndour mantengono lo stesso rendimento della Nazionale e della Under 21, la Fiorentina parte in netto vantaggio
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