Martinelli e quelle parate decisive: ha convinto tutti alla Samp

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Tra le news più aperte di oggi su FirenzeViola.it c’è il nostro focus sul portiere di proprietà della Fiorentina, Tommaso Martinelli. Che alla Sampdoria i è subito preso il posto da titolare e, dopo un infortunio subito un mese fa, è tornato alla grande nelle ultime settimane. Parate decisive in serie, ci sono i suoi guantoni nelle vittorie in serie contro Avellino ed Empoli, risultati che stanno spingendo i blucerchiati fuori dalla zona rossa. CLICCA QUI per l’articolo completo!