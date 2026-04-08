Allenamento al mattino e partenza per Londra: il programma della Fiorentina

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Giornata di vigilia europea - e di viaggio - per la Fiorentina, che domani è attesa dall'andata dei quarti di Conference League contro il Crystal Palace. Per questo oggi, dalle ore 11 al Viola Park si terrà l'allenamento di rifinitura per i ragazzi di Paolo Vanoli, con parte della seduta visibile anche ai media. Noi di FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola ci saremo per raccontarvi con tanto di foto e video il lavoro sul campo di De Gea e compagni.

Poi partenza, dopo pranzo, verso Londra, dove stasera, alle ore 19.30 parlerà il tecnico Vanoli assieme a un calciatore nella consueta conferenza della vigilia in programma a Selhurst Park. Vigilia anche in casa Palace: gli inglesi si alleneranno alle ore 12.30 di oggi, con conferenza stampa di Oliver Glasner in programma alle 14.30. Potrete seguire tutto, da Firenze a Londra, su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola.