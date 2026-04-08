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Verso il Crystal Palace, aumenta il pessimismo sulla convocazione di Kean

Verso il Crystal Palace, aumenta il pessimismo sulla convocazione di KeanFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:42Notizie di FV
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi

Dopo la notizia della mattinata, che annunciava un Moise Kean assente alla rifinitura del Viola Park in vista della sfida d'andata dei quarti di Conference League di domani tra Crystal Palace e Fiorentina, aumentano con il passare dei minuti le chance che l'attaccante viola non prenda parte alla trasferta londinese.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il classe 2000, ancora dolorante nella zona della tibia (problema che lo sta limitando nella continuità di impiego e nelle prestazioni da diverse settimane), non dovrebbe essere del match di domani ed è dunque altamente probabile che resti fuori dalla lista dei convocati di Paolo Vanoli che il club annuncerà a breve.