Firenzeviola.it è anche su YouTube: iscriviti al canale e rimani aggiornato!

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Notizie di FV
Tre vittorie in campionato e il sogno di un trofeo nell'anno del centenario. Poi via alla rivoluzione totale: in estate cambierà tutto. Paratici dovrà essere protagonista, la Fiorentina dovrà essere ricostruita, ma il budget sarà ristrettodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
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Copertina
FirenzeViolaCrystal Palace-Fiorentina, le probabili formazioni: Gud a sinistra, Harrison a destra, tornano Dodò e Mandragora
Angelo GiorgettiSvolta fondamentale a Verona, non facciamo gli schizzinosi. Testa più libera e Conference da gustare: è bastato l’arrivo di un uomo di calcio… L’Europa League cambierebbe i piani di mercato, ma la vera rivoluzione dovrà essere interna
Mario TeneraniI tre mesi di Paratici: i numeri dicono tutto. Vanoli il primo a trarne giovamento. La rivoluzione del diesse: nessuno la fermi. Niente paura, sono inglesi...Giochiamocela
Tommaso LoretoTre assenze pesanti, due protagonisti: il successo di Verona vale più di qualsiasi altra analisi (ma è un altro promemoria sulla rivoluzione che attende Paratici). Fagioli patrimonio del calcio italiano: va tutelato, non offeso
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