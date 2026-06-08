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Under-17, la Fiorentina si gioca l'accesso alle semifinali scudetto: sfida al Genoa
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I ragazzi di Guberti, secondi nel Girone C, affronteranno i rossoblù nei quarti di finale playoff. Andata a Genova il 10 giugno, ritorno al Viola Park il 17
Non solo Under-15: è pronta ad entrare nel vivo la corsa scudetto anche della Fiorentina Under-17. La formazione allenata da Stefano Guberti, protagonista di un'ottima regular season chiusa al secondo posto nel Girone C del Campionato Nazionale Under 17, è pronta a disputare i quarti di finale dei playoff.
Il primo ostacolo in Liguria
Sulla strada dei viola ci sarà il Genoa, che ha concluso al secondo posto il Girone A. La gara d'andata è in programma mercoledì 10 giugno alle ore 11 allo stadio Begato 9 di Genova, mentre il match di ritorno si giocherà una settimana più tardi, mercoledì 17 giugno alle ore 11, al Viola Park. In palio un posto nelle semifinali del campionato.
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