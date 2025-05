Udinese-Fiorentina 1-0, Kean colpisce un palo, sempre in fuorigioco

Al 42' di Udinese-Fiorentina c'è ancora la reazione viola con il palo di Kean servito da Mandragora ma anche questa volta c'era fuorigioco (dubbio in reaaltà). Il centravanti viola stasera non sembra fortunato per ora.