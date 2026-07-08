Calciomercato Maat Caprini al Cesena: è fatta per il prestito secco dell'attaccante della Fiorentina

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Il Cesena sta ultimando la rosa da dare al neo tecnico Alino Diamanti in vista del ritiro di Acquapartita il 12. Tra i nuovi acquisti ci dovrebbe essere anche l'attaccante della Fiorentina classe 2006 Maat Daniel Caprini reduce dal prestito al Mantova e che ora va a Cesena sempre in prestito secco per proseguire il percorso di crescita. La trattativa è in chiusura e dunque si aspetta l'ufficialità.

I precedenti

Il giocatore italo-francese che può giocare esterno o centravanti e che aveva debuttato anche in serie A (7') con la Fiorentina, lo scorso campionato a Mantova ha collezionato 16 presenze in serie B, dove ora spera di ritagliarsi più spazio. Il giocatore a settembre si era guadagnato anche la convocazione nella Nazionale azzurra Under 20.

A Cesena potrebbe arrivare anche Deli

Il Cesena ha messo gli occhi anche su un altro giocatore classe 2006 della Fiorentina, Lapo Deli ma per lui l'operazione potrebbe concretizzarsi più avanti.