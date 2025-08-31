Tra l'arrivo di Lamptey e lo scialbo pari di Torino: il recap della domenica viola

È stata una domenica piena d'impegni per la Fiorentina, operativa sia sul mercato che sul campo. Perché nella tarda mattinata c'è stato l'arrivo di Tariq Lamptey, esterno proveniente dal Brighton che ricoprirà il ruolo di vice Dodo. Il giocatore arriva a titolo definitivo per 6 milioni di euro più bonus e firmerà un contratto quadriennale a poco più di un milione con i viola. Sistemata quindi la fascia destra, Pradè e Goretti si accingono a vivere domani l'ultimo giorno di trattative, aspettando di capire se ci saranno o meno altri colpi in entrata entro le 20, quando finirà la sessione trasferimenti in Italia.

Nel frattempo c'è stata la seconda giornata di campionato che la squadra di Pioli ha chiuso con uno scialbo 0-0 sul campo del Torino, senza grossi sussulti come sottolineato anche da Gosens nel post gara. La Fiorentina si assesta così a metà classifica dopo un match in cui hanno brillato davvero in pochi, anche se Pioli non è negativo sul futuro della rosa che ha a disposizione.