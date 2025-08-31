Dagli inviati

Ecco il vice Dodo: Lamptey è arrivato a Firenze. Le immagini prima delle visite mediche

Ecco il vice Dodo: Lamptey è arrivato a Firenze. Le immagini prima delle visite mediche
Oggi alle 12:53Primo Piano
di Ludovico Mauro
fonte dal nostro inviato

Tariq Lamptey si accinge a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Come raccontato nelle scorse ore, l'esterno ormai ex Brighton sarà un calciatore viola a titolo definitivo, per un'operazione che porterà nelle casse dei Seagulls circa 6 milioni di euro più bonus. Il classe 2000, cresciuto nel Chelsea, è arrivato in questi minuti all'Istituto Medico Fanfani, dove svolgerà come di consueto le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina, diventando così il tanto atteso vice Dodo che Stefano Pioli aspettava da tutta l'estate.

"Forza viola" il suo primo saluto ai tifosi gigliati. Ecco le immagini di Lamptey alle visite mediche: