Dagli inviati
Ecco il vice Dodo: Lamptey è arrivato a Firenze. Le immagini prima delle visite mediche
Tariq Lamptey si accinge a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Come raccontato nelle scorse ore, l'esterno ormai ex Brighton sarà un calciatore viola a titolo definitivo, per un'operazione che porterà nelle casse dei Seagulls circa 6 milioni di euro più bonus. Il classe 2000, cresciuto nel Chelsea, è arrivato in questi minuti all'Istituto Medico Fanfani, dove svolgerà come di consueto le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina, diventando così il tanto atteso vice Dodo che Stefano Pioli aspettava da tutta l'estate.
"Forza viola" il suo primo saluto ai tifosi gigliati. Ecco le immagini di Lamptey alle visite mediche:
Pubblicità
Primo Piano
A Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)di Tommaso Loreto
Le più lette
2 A Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)
3 Torino-Fiorentina, le probabili formazioni: un solo cambio rispetto a Cagliari. Comuzzo confermato
Copertina
FirenzeViolaTorino-Fiorentina, totoformazione: dubbio Comuzzo-Marì. In mediana Fagioli, Sohm e Mandragora
Pietro LazzeriniNicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa League
Luca CalamaiQualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com