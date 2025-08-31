Dagli inviati Gosens recrimina: "C'è delusione, ma il risultato è giusto. Non abbiamo creato tanto"

Robin Gosens, esterno della Fiorentina in campo oggi contro il Torino, dalla pancia dello stadio granata ha parlato della prestazione della sua squadra davanti ai giornalisti, in conferenza stampa:

Quando non si vince, è meglio non perdere?

“Se non sei in grado di segnare, è meglio prendere un punto. Avverto delusione, siamo venuti qui per vincere ma forse il pareggio è giusto. Non è un campo facile qui”.

Cosa vi ha fatto rimanere male in queste due gare?

"Non è una cosa negativa la delusione dopo due pareggi in trasferta, è il segnale che vogliamo vincere queste partite. Ed è un buon segnale, non lo sarebbe stato se fossimo stati felici. Il risultato di oggi è giusto, non abbiamo creato tanto. Il Toro ha avuto un paio di situazioni pericolose. Ora abbiamo preso due punti su due campi difficili, volevamo qualcosa in più per iniziare meglio ma il gruppo è sano e sta lavorando bene. Tocca noi crescere e migliorare"

Dove si esprime meglio?

"Dico come quinto, la fase di spinta la faccio meglio e di più con una difesa a tre. A quattro, se sale Dodo, non posso salire anche io, mentre da quinto si, Anche con Palladino mi sono adattato e gioco a quattro senza problemi. Il modulo non è la cosa più importante, è importante mettere in campo ciò che proviamo"

Il rammarico del gol tolto da Kean...

"Dopo che non ha fatto gol, ha fatto fallo. Non l'avesse toccata, la palla sarebbe entrata: non c'era fallo, eh...(ride, ndr). Il calcio è questo, ormai non c'è stato il gol e niente, parliamo del nulla"

Giocate con tanti attaccanti...

"Ci stiamo lavorando, adattiamo anche più moduli e cambia il gioco. Eravamo un po' lontani per diventare pericolosi, ma siamo all'inizio e dobbiamo solo lavorare. Verrà tutto fuori, abbiamo obiettivi importanti"