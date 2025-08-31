FirenzeViola

Lamptey-Fiorentina, le cifre del contratto: firmerà un quadriennale a 1,25 milioni

Lamptey-Fiorentina, le cifre del contratto: firmerà un quadriennale a 1,25 milioni
Oggi alle 18:22Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi

Poche ore fa è sbarcato a Firenze Tariq Lamptey, esterno arrivato dal Brighton e che nella Fiorentina di Pioli reciterà il ruolo di vice Dodo. Il classe 2000 - come già raccontato - abbraccia il club viola a titolo definitivo, a fronte di un esborso a favore dei Seagulls di 6 milioni di euro più bonus.

Quanto invece all'accordo tra il giocatore e la società, Lamptey firmerà un contratto quadriennale a 1,25 milioni a stagione.