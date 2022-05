TORREIRA, L'agente esce allo scoperto: le sue parole

In casa Fiorentina continua a tenere banco la situazione legata al caso Torreira. "Quello tra lui e i viola è un problema contrattuale e niente altro. Basta poco per chiarire con la Fiorentina e ad oggi, se il giocatore decide di rimanere, la mia priorità è trovare un accordo con la Fiorentina. C'è un'opzione per restare in viola e basta una chiamata per risolvere". ha detto l'agente Pablo Bentancur quest'oggi a CalcioNapoli24 in merito al futuro del suo assistito.

E a Radio Kiss Kiss ha precisato: "I margini perché Lucas resti a Firenze sono pochissimi anche se non è ancora finita: c'è tempo fino al 31 maggio".