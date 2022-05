ANCORA BENTANCUR, Per Torreira basta telefonata

Continuano ad arrivare le dichiarazioni di Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira, sul futuro del numero 18 viola. Il manager ha detto la sua anche nel corso di un'intervista rilasciata pochi minuti fa a CalcioNapoli24. Ecco le sue parole: "Quello tra lui e i viola è un problema contrattuale e niente altro. Basta poco per chiarire con la Fiorentina e ad oggi, se il giocatore decide di rimanere, la mia priorità è trovare un accordo con la Fiorentina. Lui per ora non pensa ad altre squadre perchè a Firenze è stato benissimo ed è amato dai tifosi. Il problema è solamente contrattuale, non c'entrano niente le commissioni. Napoli e Juventus su di lui? In questo momento non parlo di altre squadre, fino al 31 c'è un'opzione per restare in viola e basta una chiamata per risolvere. Cerchiamo accordo con la Fiorentina e poi si vedrà".