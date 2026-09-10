Alcuni tornano, altri restano dopo l'addio di Grosso: ecco lo staff tecnico di Vanoli
Nella giornata di oggi è stato ufficializzato lo staff tecnico che accompagnerà Paolo Vanoli in questa sua seconda avventura da allenatore della Fiorentina. Nel gruppo di collaboratori dell'allenatore spiccano tante figure e alcune di esse legano il suo team di lavoro a quello che ha avuto Fabio Grosso fino a pochi giorni fa, mentre altre tornano dopo l'esperienza a Firenze dell'anno scorso. Di seguito lo staff:
Head Coach: Paolo Vanoli
Assistant Coach: Daniele Cavalletto
Technical Collaborator: Damià Abella
Technical Collaborator: Francesco Bordin
Set Pieces: Marco Zuccher
Head of Performance: Giampiero Ascenzi
Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza
Head of Goalkeepers: Claudio Filippi
Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini
Head Of Football Analysis: Simone Contran
Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo
Match Analyst: Simone Formica
Drone: Andrea Tordi
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