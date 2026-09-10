Alcuni tornano, altri restano dopo l'addio di Grosso: ecco lo staff tecnico di Vanoli

Alcuni tornano, altri restano dopo l'addio di Grosso: ecco lo staff tecnico di VanoliFirenzeViola.it
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Oggi alle 23:30Notizie di FV
di Redazione FV

Nella giornata di oggi è stato ufficializzato lo staff tecnico che accompagnerà Paolo Vanoli in questa sua seconda avventura da allenatore della Fiorentina. Nel gruppo di collaboratori dell'allenatore spiccano tante figure e alcune di esse legano il suo team di lavoro a quello che ha avuto Fabio Grosso fino a pochi giorni fa, mentre altre tornano dopo l'esperienza a Firenze dell'anno scorso. Di seguito lo staff:

Head Coach: Paolo Vanoli

Assistant Coach: Daniele Cavalletto

Technical Collaborator: Damià Abella

Technical Collaborator: Francesco Bordin

Set Pieces: Marco Zuccher

Head of Performance: Giampiero Ascenzi

Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza

Head of Goalkeepers: Claudio Filippi

Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini

Head Of Football Analysis: Simone Contran

Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo

Match Analyst: Simone Formica

Drone: Andrea Tordi