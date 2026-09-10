Grosso, la Fiorentina e un rapporto mai sbocciato: nessun saluto dopo l'addio

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Tra Fabio Grosso e la Fiorentina non è mai sbocciato l'amore. È il questo il tema sviluppato in uno degli approfondimenti più letti di oggi su queste pagine, con l'ex allenatore viola che non è stato salutato pubblicamente da nessuno dopo il suo addio a Firenze dei giorni scorsi. Un feeling mai nato evidentemente neanche con il direttore sportivo Paratici con voci di corridoio e ricostruzioni che raccontano un addio burrascoso tra allenatore e ds, tanto da valutare azioni disciplinari per provare a rompere l'accordo in essere.

Per adesso, neanche in via informale come invece ha fatto il club, emerge una posizione del tecnico che si nasconde dietro un silenzio che lascia il disegno della realtà solamente alla società viola. Per saperne di più, leggi: Grosso e un feeling mai nato con la squadra: nessuno lo ha salutato pubblicamente