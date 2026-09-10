FirenzeViola Verso Venezia-Fiorentina, Sohm e Moreno ex viola con la voglia di rivalsa

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Domani sera la Fiorentina si troverà di fronte due ex ceduti quest'estate al Venezia, nell'ambito della rivoluzione voluta da Paratici e dunque con la voglia di rivalsa, e ancora legati al club per via delle formule del prestito.

Simon Sohm e lo 'sprone' di Stroppa

Il centrocampista è in prestito con diritto di riscatto e dovrà dunque giocarsi le sue chance in arancioneroverde. Finora Stroppa lo ha utilizzato 2 volte in Coppa Italia (148') e due in campionato (solo 70' complessivi). Il tecnico anche oggi lo ha spronato a fare la differenza nella squadra: "Ho cercato di stimolarlo questa settimana - le sue parole in conferenza stampa - L'abbiamo preso perché possa fare la differenza, deve fare la differenza. Sia a livello tecnico che caratteriale".

Moreno in ripresa dopo l'infortunio

Diverso il discorso per Matias Moreno (la sua formula prevede il riscatto obbligatorio alla prima gara di febbraio) che fin qui nel Venezia è stato utilizzato solo per un quarto d'ora nell'ultima gara con il Frosinone, visto che era reduce da un infortunio muscolare che gli ha impedito di essere convocato nelle altre gare. "Sono contento dei minuti che ha giocato. Non vedevo l'ora che facesse vedere che stava bene" sono le parole di Stroppa che in difesa ha convocato per la prima volta Juan Jesus ma ha uomini contati: "Halhal è un po' acciaccato, ha avuto un problema ad una caviglia. Dietro siamo un po' contati. Arriviamo a domani e cerchiamo di mettere chi sta meglio" la conclusione.