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Vince la fiducia a Vanoli, ma molti tifosi si aspettavano altro: è il risultato del nostro sondaggio
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Fiducia a Vanoli. Questo è il verdetto del sondaggio di FirenzeViola tra i suoi lettori che dava tre opzioni tra ritenere il ritorno la scelta giusta o meno o se ok ma si aspettavano altro. Dei quasi tremila tifosi infatti (2701 per l'esattezza) il 49,32% ritiene il ritorno di Vanoli la scelta giusta, d'altronde anche a giugno tanti tifosi avrebbero preferito rimanesse il tecnico varesino rispetto alla scelta di Grosso. Un buon 40,02% dei votanti però, pur accettando il ritorno di Vanoli, dopo l'esonero di Grosso si sarebbe aspettato un altro nome. Solo un 10,66% infine non ritiene Vanoli l'allenatore giusto per la Fiorentina.
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