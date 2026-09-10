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Prende forma la difesa di Vanoli: Dragusin rischia il posto

Prende forma la difesa di Vanoli: Dragusin rischia il postoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 15:00Notizie di FV
di Redazione FV
fonte Pietro Lazzerini

Paolo Vanoli inizia a modellare la sua Fiorentina con l'obiettivo primario di esordire al meglio venerdì sera al Penzo contro il Venezia. Focus sulla difesa nell'approfondimento in video di Firenzeviola.it e Radio Firenzeviola, con l'analisi sulle possibili scelte del nuovo tecnico gigliato: ad oggi si lavora per provare a rimettere in campo tutta la vecchia guardia a disposizione. Per questo rischia il posto Radu Dragusin, titolare nelle prime tre partite ma ancora un po' indietro di condizione. Scalpitano dunque Dodo sulla fascia destra e soprattutto Pongracic e Ranieri al centro della difesa.

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Il punto di Pietro Lazzerini: