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Prende forma la difesa di Vanoli: Dragusin rischia il posto
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Paolo Vanoli inizia a modellare la sua Fiorentina con l'obiettivo primario di esordire al meglio venerdì sera al Penzo contro il Venezia. Focus sulla difesa nell'approfondimento in video di Firenzeviola.it e Radio Firenzeviola, con l'analisi sulle possibili scelte del nuovo tecnico gigliato: ad oggi si lavora per provare a rimettere in campo tutta la vecchia guardia a disposizione. Per questo rischia il posto Radu Dragusin, titolare nelle prime tre partite ma ancora un po' indietro di condizione. Scalpitano dunque Dodo sulla fascia destra e soprattutto Pongracic e Ranieri al centro della difesa.
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