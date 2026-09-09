FirenzeViola Pallone d’oro femminile, c’è la lista delle candidate al trofeo. Duello tra Alexia e Alessia Russo. Nessuna italiana presente nella lista finale

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È duello tra Russo e Putellas per la conquista del Pallone d'oro. Nessuna italiana tra le finaliste. Wullaert unica rappresentante della Serie A Women

L’account ufficiale del Pallone D’oro – con la cerimonia di consegna che si terrà a fine ottobre a Londra – ha svelato la short list delle calciatrici candidate al trofeo più ambito da ogni calciatore e calciatrice. Come scritto poc’anzi, una delle novità più importanti dell’edizione 2026 dell’evento è che non si terrà a Parigi ma nella capitale britannica dove, da questa stagione, milita anche colei che è la candidata principale alla vittoria del trofeo: la catalana Alexia Putellas, fresca d’esordio vittorioso col London City Lionessess lo scorso weekend con tanto di fascia di capitana al braccio. L’ex giocatrice del Barça può contare sul fatto di aver vinto la Uefa Women’s Champions League in finale contro il Lione e sulla finale raggiunta con la Spagna all’Europeo svizzero dell’estate 2025 dove però ha subito la disfatta contro l’Inghilterra dell’altra candidata principale alla vittoria del trofeo: Alessia Russo.

L’inglese di evidente origini italiane, sebbene non sia data in vantaggio dai bookmakers, ha un notevole seguito sui social con molti utenti che caldeggiano affinché il trofeo venga assegnato all’attaccante dell’Arsenal Women. La sua stagione è iniziata con la vittoria dell’Europeo con l’Inghilterra proprio ai danni delle iberiche poco più di un anno fa, ma il percorso in Champions ed in campionato con le gunners non ha riscosso notevole successo sebbene lei sia stata l’elemento più forte e determinante della rosa allenata da Renée Slegers. Un duello che, teoricamente, dovrebbe essere alla pari con entrambe favorite ma le cerimonie del Pallone D’oro troppo spesso hanno lasciato strascichi con giocatrici (e giocatori) premiate/i e con il pubblico in rivolta accusando i votanti di guardare solo ai trofei vinti in determinate circostanze. Pesante l’assenza di Aitana Bonmatì, vincitrice di ben tre edizioni, ma la spagnola ha vissuto gran parte della stagione passata fuori per un grave infortunio capitatole lo scorso novembre.

Non ci sono atlete italiane a questo giro. L’anno scorso tra le prime venti della classe figurava anche la centrocampista della Roma Manuela Giugliano che, quest’anno, è stata lasciata fuori. C’è però Tessa Wullaert nella lista delle candidate finali; unica giocatrice ancora presente nel campionato di Serie A Women e passata dall’Inter Women al Como 1907 nella stagione attuale. La belga però è molto lontana dall’essere la principale indiziata a uscire da Londra col prestigioso riconoscimento. Di seguito la lista con le candidate alla vittoria del trofeo finale:

Selma Bacha

Barbra Banda

Klara Bühl

Esmee Brugts

Mariona Caldentey

Scarlett Camberos

Kerstin Casparij

Temwa Chawinga

Cata Coll

Melchie Dumornay

Caroline Graham Hansen

Alex Greenwood

Patri Guijarro

Pernille Harder

Yui Hasegawa

Rose Lavelle

Mapi León

Lorena

Melvine Malard

Manaka Matsukubo

Vivianne Miedema

Ewa Pajor

Claudia Pina

Alexia Putellas

Wendie Renard

Alessia Russo

Khadija Shaw

Momoko Tanikawa

Caroline Weir

Tessa Wullaert