Come giudicate il ritorno di Vanoli sulla panchina viola? Vota il sondaggio!

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Dopo l'esonero di Grosso arrivato domenica in tarda serata, lunedì è arrivata l'ufficialità del ritorno in panchina di Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina da novembre dello scorso anno fino alla salvezza. Una decisione che ha fin da subito diviso i tifosi tra coloro che sono stati contenti del suo ritorno, quelli che lo apprezzano ma che avrebbero preferito altro e quelli che invece la ritengono una scelta sbagliata. Per questo, la redazione di FirenzeViola.it chiede ai propri lettori come abbiano preso il ritorno in panchina del tecnico varesino dopo il fallimento della brevissima era Grosso.
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Grosso-Fiorentina: volano gli stracci. Il tecnico faccia un passo indietro per non peggiorare la sua reputazione. Paratici e la scelta Vanoli: il dietrofront ha poco senso. Dopo la salvezza servirà un altro "miracolo"di Lorenzo Di Benedetto
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3 Scontro tra Fiorentina e Grosso, la ricostruzione del Corriere Fiorentino: il tecnico voleva disertare il Viola Park
Copertina
FirenzeViolaViviano: "Preferivo Thiago Motta ma condivido la scelta di Vanoli. Sarà un altro rispetto allo scorso anno"
Angelo GiorgettiLa credibilità intaccata di Paratici e il rischio Vanoli cavallo di ritorno: la Fiorentina è sempre pulp. L’avviso della Curva dopo l’annata ignobile. E’ vietato (per tutti) scherzare con il fuoco
Mario TeneraniGrosso via, primo fallimento stagionale. Paratici capisce di aver sbagliato allenatore e richiama Vanoli
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina non esiste: zero gioco e, soprattutto, zero punti. Paratici manda al macello Grosso (che ha tante colpe): ma perché non spiega come ha costruito questa squadra? 150 milioni e una rosa che fa acqua da tutte le parti
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