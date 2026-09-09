Come giudicate il ritorno di Vanoli sulla panchina viola? Vota il sondaggio!

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Oggi alle 12:46Notizie di FV
di Redazione FV

Dopo l'esonero di Grosso arrivato domenica in tarda serata, lunedì è arrivata l'ufficialità del ritorno in panchina di Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina da novembre dello scorso anno fino alla salvezza. Una decisione che ha fin da subito diviso i tifosi tra coloro che sono stati contenti del suo ritorno, quelli che lo apprezzano ma che avrebbero preferito altro e quelli che invece la ritengono una scelta sbagliata. Per questo, la redazione di FirenzeViola.it chiede ai propri lettori come abbiano preso il ritorno in panchina del tecnico varesino dopo il fallimento della brevissima era Grosso. 

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