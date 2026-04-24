Top FV, il migliore contro il Lecce è stato Harrison. 2° Pongracic, 3° Mandragora

Top FV, il migliore contro il Lecce è stato Harrison. 2° Pongracic, 3° MandragoraFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:31Notizie di FV
di Redazione FV

È stato votato Jack Harrison come migliore in campo della Fiorentina nella partita pareggiata a Lecce lunedì sera. L'autore del gol viola ha raccolto il 53% dei voti totali, staccando e non di poco tutti gli altri. Il secondo in classifica come voti è stato Pongracic che ha preso il 18,59%, terzo Mandragora con l'8%. Questi i voti nel dettaglio:

De Gea 6.44 %

Dodo 0.62 %

Pongracic 18.59 %

Ranieri 6.07 %

Gosens 0.37 %

Fagioli 2.23 %

Harrison 53.28 %

Mandragora 8.05 %

Ndour 0.5 %

Gudmundsson 0.74 %

Piccoli 0.37 %

Balbo 1.61 %

Fabbian 0.37 %

Fazzini 0.37 %

Brescianini 0.12 %

Solomon 0.25 %