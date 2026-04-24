Top FV, il migliore contro il Lecce è stato Harrison. 2° Pongracic, 3° Mandragora
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È stato votato Jack Harrison come migliore in campo della Fiorentina nella partita pareggiata a Lecce lunedì sera. L'autore del gol viola ha raccolto il 53% dei voti totali, staccando e non di poco tutti gli altri. Il secondo in classifica come voti è stato Pongracic che ha preso il 18,59%, terzo Mandragora con l'8%. Questi i voti nel dettaglio:
De Gea 6.44 %
Dodo 0.62 %
Pongracic 18.59 %
Ranieri 6.07 %
Gosens 0.37 %
Fagioli 2.23 %
Harrison 53.28 %
Mandragora 8.05 %
Ndour 0.5 %
Gudmundsson 0.74 %
Piccoli 0.37 %
Balbo 1.61 %
Fabbian 0.37 %
Fazzini 0.37 %
Brescianini 0.12 %
Solomon 0.25 %
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