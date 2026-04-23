Quanti prestiti a giro per il mondo: ecco che tipo di lavoro dovrà fare Paratici
Il tema legato ai prestiti a giro per il mondo della Fiornentina che sono pronti da luglio a tornare a Firenze sono stati uno dei temi più letti del giorno. In totale infatti i giocatori che hanno lasciato la Fiorentina negli ultimi due mercati (estivo e invernale) a titolo temporaneo sono ben 27. Di questi solo 9 sono in prestito con diritto di riscatto: Sohm, Valentini, Amatucci, Infantino (il cui riscatto può diventare obbligatorio in caso di salvezza dell'Argentinos Juniors), Nzola, Richardson, Moreno, Lucchesi (il cui riscatto può diventare obbligatorio in caso di promozione in Serie A del Monza) e Bianco. Gli altri 18 invece, tra i quali sono compresi anche Sottil, Beltran, Martinelli e Barak, sono in prestito secco.
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