Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento mattutino

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Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina prosegue il suo programma di allenamento in vista del Sassuolo, partita prevista per domenica alle 12.30 al Franchi. Oggi Vanoli e il suo staff hanno convocato l'allenamento al mattino, con i giocatori viola che scenderanno in campo verso le 11. Sempre da valutare le condizioni di Kean e Parisi che con tutta probabilità non recupereranno per il Sassuolo.