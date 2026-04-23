Rugani e un futuro tutto da scrivere: i dettagli del suo contratto con i viola

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Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato a proposito del futuro del difensore della Fiorentina Daniele Rugani. Il classe 1994 non si è però per il momento rivelato essere quel profilo di esperienza e affidamento, sia tecnico che fisico, di cui la Fiorentina aveva bisogno sia nel breve periodo, ma soprattutto anche pensando a lungo termine. I 171 minuti fino ad ora giocati, con un esordio da incubo a Udine contro l’Udinese, a cui poi ha fatto seguito una sola presenza da titolare, quella al Franchi contro la Lazio, sono l'emblema della sua esperienza a Firenze. Ricordiamo che la formula con cui Rugani è arrivato a Firenze è quella del prestito oneroso a 500 mila euro con diritto di riscatto a 2 milioni di euro che diventa obbligatorio al raggiungimento di 5 presenze da almeno 45 minuti nel girone di ritorno con i Viola.