Top FV, il migliore a Londra è stato De Gea. 2° Fagioli, 3° Ranieri
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Tra i pochissimi a salvarsi nella dolorosa sconfitta contro il Crystal Palace è stato il portiere David De Gea, che nonostante i tre gol presi ha raccolto la maggioranza netta di preferenze nella votazioni del Top FV, il consueto sondaggio sul migliore in campo della Fiorentina. Il portiere spagnolo vince con il 48% dei voti totali, staccando e non di poco il secondo, Nicolò Fagioli che chiude con il 17,45%. Ultimo gradino del podio per Luca Ranieri all'8%. Queste le percentuali di voti nel dettaglio:
De Gea 48.02 %
Dodo 0.72 %
Pongracic 1.26 %
Ranieri 8.27 %
Gosens 0.36 %
Fagioli 17.45 %
Harrison 0.9 %
Fabbian 1.26 %
Ndour 7.19 %
Gudmundsson 0.18 %
Piccoli 1.62 %
Fazzini 0.54 %
Puzzoli 7.01 %
Mandragora 0.54 %
Balbo 3.24 %
Comuzzo 1.44 %
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