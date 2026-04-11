Top FV, il migliore a Londra è stato De Gea. 2° Fagioli, 3° Ranieri

Top FV, il migliore a Londra è stato De Gea. 2° Fagioli, 3° RanieriFirenzeViola.it
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Oggi alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Tra i pochissimi a salvarsi nella dolorosa sconfitta contro il Crystal Palace è stato il portiere David De Gea, che nonostante i tre gol presi ha raccolto la maggioranza netta di preferenze nella votazioni del Top FV, il consueto sondaggio sul migliore in campo della Fiorentina. Il portiere spagnolo vince con il 48% dei voti totali, staccando e non di poco il secondo, Nicolò Fagioli che chiude con il 17,45%. Ultimo gradino del podio per Luca Ranieri all'8%. Queste le percentuali di voti nel dettaglio:

De Gea 48.02 %

Dodo 0.72 %

Pongracic 1.26 %

Ranieri 8.27 %

Gosens 0.36 %

Fagioli 17.45 %

Harrison 0.9 %

Fabbian 1.26 %

Ndour 7.19 %

Gudmundsson 0.18 %

Piccoli 1.62 %

Fazzini 0.54 %

Puzzoli 7.01 %

Mandragora 0.54 %

Balbo 3.24 %

Comuzzo 1.44 %