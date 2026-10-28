FirenzeViola Fiorentina, il successo al Franchi manca da 6 mesi. L’ultima volta fu decisivo Gosens

Domani arriva l’Atalanta di Sarri che guidava la Lazio l’ultima volta che i viola hanno vinto al Franchi. Finì 1-0 con gol di Gosens.

Più o meno 6 mesi, tanto è passato dall’ultima volta in cui la Fiorentina ha salutato un successo di fronte al proprio pubblico. E’ datata 13 aprile 2026 infatti l’ultima vittoria dei viola al Franchi, proprio contro la Lazio di Sarri che sarà di scena domani sulla panchina dell’Atalanta. In quella circostanza fu Gosens l’uomo decisivo per l’1-0 finale con un colpo di testa vincente a metà del primo tempo.

Sei mesi senza vittorie al Franchi

Da allora la Fiorentina, al Franchi, non ha più trovato vittorie con 3 pareggi collezionati l’anno scorso (con Sassuolo, Genoa e Atalanta) cui aggiungere quello con il Napoli di qualche settimana fa e con 3 sconfitte incassate tutte in questa stagione di fronte a Frosinone, Torino e Como.

Atalanta reduce da 3 k.o. esterni

Di contro anche l’Atalanta ha i suoi problemi in trasferta, visto che dopo un avvio sprint con 2 vittorie nelle prime 2 giornate (contro Sassuolo e Bologna) i bergamaschi sono incappati in 3 sconfitte consecutive in altrettante trasferte, per la precisione contro Roma, Juventus e Milan.