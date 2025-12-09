Fiorentina, il programma di oggi: allenamento mattutino, pranzo insieme e pomeriggio libero

Oggi la Fiorentina si ritroverà al centro sportivo viola per l’allenamento mattutino in vista della gara di giovedì di Conference League contro la Dinamo Kiev. La seduta inizierà alle 11 e vedrà la squadra concentrata sulle ultime rifiniture tattiche. Al termine dell’allenamento, i giocatori pranzeranno tutti insieme al Viola Park, prima di godersi il pomeriggio libero.