Top FV, chi il miglior viola in Lecce-Fiorentina? Vota il nostro sondaggio!

Top FV, chi il miglior viola in Lecce-Fiorentina? Vota il nostro sondaggio!FirenzeViola.it
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 17:31Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina pareggia a Lecce e si avvicina alla salvezza. Nel monday-night della trentatreesima giornata di Serie A i viola passano in vantaggio col primo gol in Italia di Jack Harrison, poi vanno in affanno per svariate porzioni della gara e subiscono il pari di Tiago Gabriel, rischiando di capitolare nel finale. Come in ogni occasione vi chiediamo di votare il Top Fv, ovvero il miglior giocatore della Fiorentina nella partita in questione. 

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