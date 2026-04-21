Chi è stato il miglior viola in campo in Lecce-Fiorentina 1-1? Vota il sondaggio

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Oggi alle 17:05Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina pareggia a Lecce e si avvicina alla salvezza. Nel monday-night della trentatreesima giornata di Serie A i viola passano in vantaggio col primo gol in Italia di Jack Harrison, poi vanno in affanno per svariate porzioni della gara e subiscono il pari di Tiago Gabriel, rischiando di capitolare nel finale. Come in ogni occasione vi chiediamo di votare il Top Fv, ovvero il miglior giocatore della Fiorentina nella partita in questione. 

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