Piccoli e i perché dello scarso rendimento: c'entrano acciacchi fisici

Piccoli e i perché dello scarso rendimento: c'entrano acciacchi fisici
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Nella giornata all'indomani di Lecce-Fiorentina si sono sprecate le analisi sulla prestazione di Roberto Piccoli in Salento, per l'ennesima volta insufficiente. L'attaccante della Fiorentina non è riuscito a segnare contro la sua ex squadra e come raccontato in giornata su Firenzeviola.it, uno dei motivi è che convive da settimana con qualche acciacco fisico che non gli permette di essere al cento per cento. 

Leggi il focus