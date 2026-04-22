Altro giorno libero per la Fiorentina: da domani inizia l'operazione Sassuolo

Altro giorno libero per la Fiorentina: da domani inizia l'operazione SassuoloFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Mercoledì di riposo a cui seguirà un giovedì di preparazione alla sfida col Sassuolo per la Fiorentina. Dopo due giorni di pausa successivi a Lecce-Fiorentina di lunedì sera, la squadra di Paolo Vanoli tornerà sul campo per iniziare il lavoro in vista del lunch match di domenica prossima al Franchi soltanto da domani. In queste ore ci sarà da fare attenzione alle condizioni degli acciaccati, Robin Gosens e i lungodegenti Fabiano Parisi, Moise Kean e Niccolò Fortini. Tutte le novità di casa viola le puoi seguire qui su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!