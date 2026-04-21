FirenzeViola Indiscrezione FV: Atalanta, Monza e Lecco valutano l’ipotesi di entrare nel femminile

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Come ogni anno siamo nel periodo che ci avvicina all’estate che, normalmente, all’interno del mondo del calcio femminile, comporta cambiamenti non di poco conto. Ogni anno siamo costretti a raccontarvi – o semplicemente a prendere visione – di società e club che, a causa di problemi economici o semplicemente per mancanza di voglia, sciolgono le loro formazioni femminili lasciando a piedi decine di ragazze con sogni infranti e costrette a ripartire da zero trovandosi una nuova sistemazione. Ma è altresì vero che ci sono anche società che invece dimostrano interesse ad entrare nel femminile e valutano l’ipotesi di fondare la squadra acquisendo un titolo già in auge (come ha fatto il Genoa di recente) o partendo dalle categorie più basse (vedi Torino).

Secondo indiscrezioni intercettate da Firenzeviola, e confermate da altri media, in vista della prossima estate sono tre le società che valutano l’ingresso nel calcio femminile a livello professionistico. L’Atalanta infatti sta ipotizzando di acquisire il titolo dell’Orobica Bergamo iscrivendosi direttamente al prossimo campionato di Serie B Femminile. Due realtà brianzole invece – Lecco e Monza – tengono d’occhio la situazione relativa al Como Women (attenzione a non confonderlo col Como 1907 prossimo alla salita in Serie A). Ricordiamo inoltre che, essendo le società della massima serie professionistiche, non c’è una compravendita effettiva del titolo ma una sorta di fusione a livello giuridico con un altro club limitrofo o al massimo – ma con delle deroghe particolari – della stessa regione. Quindi, essendo il Como Women la società in questione, possono essere solo Monza e Lecco le principali indiziate a subentrare al club lariano con il primo in netto vantaggio.

Ovviamente non abbiamo conferme certe che ciò avverrà. Dovremo attendere l’estate per capire meglio chi, come e quando si muoverà. Sulla società bergamasca tuttavia, i dubbi stanno pian piano svanendo e l’ipotesi di fondare la formazione femminile potrebbe seriamente diventare realtà. Discorso diverso invece per Lecco e Monza, le quali difficilmente faranno capire qualcosa prima del periodo estivo. Certo è che se entrassero altre due società economicamente solide, pur confermando tutti i problemi di crescita e sviluppo del movimento, sarebbe una boccata d’ossigeno non di poco conto per il calcio femminile. Fermo restando che ci aspettiamo anche, come ogni stagione, qualche mancata iscrizione e quindi la perdita di ulteriori società sia nelle categorie inferiori che in Serie B o anche in Serie A.