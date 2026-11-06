Foto, le istruzioni della Curva Fiesole per la coreografia di domenica
La Curva Fiesole ha reso note, attraverso i propri canali social, le istruzioni per la coreografia prevista in occasione della gara di domenica sera tra Fiorentina e Juventus allo stadio Artemio Franchi.
1. Preghiamo tutta la tifoseria di riempire lo stadio con largo anticipo. Le bandierine che trovate al vostro posto, non vanno spostate per nessun motivo.
2. La coreografia viene su con l'inno.
Fino a quel momento, tutte le bandierine vanno tenute giù. Rimarranno tese sull'Inno di Allevi.
3. Per non rovinare il disegno, durante la coreografia, non dovranno essere sventolati altri vessilli, come bandiere, stendardi, sciarpe o torce e fumogeni.
4. Seguite eventuali indicazioni dei lanciacori e dei ragazzi dei vari gruppi.
5. L’abituale raccolta fondi per le coreografie questa volta non verrà effettuata grazie ai contributi ricevuti nella partita contro l’Atalanta per le bandierine del centenario, che restano disponibili al banchino sotto la curva.
Di seguito il comunicato pubblicato su Instagram dal tifo organizzato viola.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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