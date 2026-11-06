FirenzeViola Dal VP: Atta non recupera, Ranieri stringe i denti. La situazione

La Fiorentina è tornata in campo questa mattina per una nuova seduta di allenamento al centro sportivo Viola Park in vista della sfida di domenica sera in Serie A contro la Juventus. Tra le situazioni da monitorare c'è quella di Arthur Atta, che ha svolto ancora lavoro personalizzato e che, salvo sorprese, difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per la partita.

Ranieri stringe i denti

Lavoro parzialmente in gruppo, invece, per Luca Ranieri, che proverà a tornare a disposizione. La decisione definitiva spetterà comunque a Paolo Vanoli, che valuterà le sue condizioni nelle prossime ore. Hanno continuato a lavorare a parte anche Marin Pongracic e Fabiano Parisi. La giornata di domani sarà importante per definire ulteriormente la situazione degli indisponibili: è infatti prevista la rifinitura, che si svolgerà dopo la conferenza stampa del tecnico viola.