Primo test per la Fiorentina di Grosso: l'allenamento con la Primavera per mettersi alla prova
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Non lo è ufficialmente, ma difatti si svolge oggi il primo test stagionale della Fiorentina. La squadra di Fabio Grosso, infatti, terrà stasera un allenamento congiunto con la Primavera, in programma al Viola Park dalle ore 18. Se pur un impegno in casa propria e non contro un avversario vero e proprio, sarà il primo piccolo impegno della preparazione estiva di De Gea e compagni e quindi la prima occasione di vedere all'opera la Fiorentina del suo nuovo corso tecnico.
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