FirenzeViola Oltre 50 milioni in meno di tre settimane: ecco quanto ha speso per ora la Fiorentina

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Dopo meno di un mese dall'inizio della sessione estiva di calciomercato, la Fiorentina sta prendendo forma e porta sempre più il marchio di Fabio Paratici, che è il protagonista indiscusso del mercato di Serie A. Il club gigliato sta facendo impazzire la tifoseria viola con acquisti importanti come quello di Arthur Atta, centrocampista funambolico e abile nel dribbling, che aveva attratto l'interesse dei maggiori club italiani e non solo, acquistato per la cifra record di 25 milioni di euro (bonus esclusi). A questo grande esborso economico si aggiungo: 15 milioni di Viery, 1.5 milioni di prestito oneroso di Dragusin, il cui riscatto diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, e il prestito con diritto di riscatto per Alex Jimenez.

Qui tutte le operazioni fatte e anche le novità di mercato