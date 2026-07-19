Fiorentina: domani pomeriggio libero, martedì seduta a porte aperte

Fiorentina: domani pomeriggio libero, martedì seduta a porte aperte
© foto di Lorenzo Bottaro
Oggi alle 17:30Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina tra poco sarà in campo per l'allenamento congiunto con la Primavera di Andreazzoli. Grosso, vista la settimana di lavoro intenso ha deciso di variare parzialmente il programma e concedere il lunedì pomeriggio libero dopo la mattinata di scarico e lavoro. Martedì invece si terrà regolarmente l'allenamento pomeridiano a porte aperte.