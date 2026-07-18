FirenzeViola Calciomercato Femminile: Correia e Bergsvand sono l’inizio. Il Como 1907 è da urlo

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Lo avevamo anticipato in esclusiva qui sulle pagine di Firenzeviola quale sarebbe stato il primo colpo. E ci avevamo preso. Dopo una lunga attesa partita a fine maggio con la prima indiscrezione uscita sul nostro sito, è arrivata l’ufficialità dell’approdo in viola di Carolina Correia, difensore portoghese, nel giro della Nazionale, pronta a mettersi a disposizione della formazione allenata da Pinones-Arce. Non è l’unico volto nuovo intravisto in casa viola. Infatti, poche ore dopo, la società ha annunciato anche l’arrivo di un altro difensore, Guro Bergsvand, centrale norvegese di grande esperienza in arrivo dal Wolfsburg. Questi dunque sono i primi innesti – e speriamo non gli unici – che la Fiorentina ha inserito nella propria rosa. Un’altra operazione un po’ a sorpresa è stata quella che ha portato al rinnovo biennale di Emma Snerle. La centrocampista danese – della quale non si sapeva niente a proposito della permanenza ed era andata a scadenza lo scorso 31 luglio – rimarrà dunque ancora in viola. Al pari della giovane proveniente dal vivaio Siria Mailia che ha prolungato anche lei fino al 2028 sperando che possa avere anch’ella il suo spazio nello scacchiere gigliato.

Intanto Severini e compagne hanno raggiunto il ritiro di Sansepolcro dove vi rimarranno per una decina di giorni circa per cercare di amalgamare ancora di più la rosa e prepararsi all’inizio della stagione che comincerà con la Women’s Cup. L’accoglienza è stata molto calorosa e inaspettata, segno che intorno alla femminile c’è comunque vicinanza e sostegno. Peccato solo che molte di queste persone, per questioni di lontananza ovviamente, non possano presenziare tutte le settimane al Viola Park per incitare le ragazze. Ma già vedere tanta vicinanza e passione verso la squadra femminile è un segnale incoraggiante che deve motivare anche le ragazze stesse a fare il massimo possibile nella stagione che verrà.

E le pretendenti ai primi posto aumentano. Il Como 1907 sta realizzando qualcosa di incredibile. Tra l’altro ha di recente annunciato Agnese Bonfantini andata via dalla Fiorentina sbattendo la porta. Il rapporto tra l’ex Juve e Inter e l’attuale coach viola non è mai nato e dopo le voci di gennaio che la davano in partenza per gli Stati Uniti – poi smentite – Bonfantini ha scelto comunque di lasciare Firenze al termine della stagione sposando il progetto lariano. Assieme a lei ci saranno l’ex Roma Emilie Haavi e la centrale spagnola Carmen Menayo, annunciate dalla società lombarda. La voce più clamorosa riguarda però il possibile innesto di Sofie Svava dal Lione a fronte di un esborso economico di circa mezzo milione di euro. E non è finita: per la porta il Como svelerà presto il duo Durante-Shore. In attacco sono in corso i colloqui con l’ex Inter Tessa Wullaert. Insomma, roba di altissimo livello. C’è chi dice che il Como 1907 sia pronto a puntare direttamente allo scudetto. Vedremo. Una cosa è sicura in tutto ciò: il modello del maschile si sta ripetendo anche nel femminile e la proprietà lariana non sta badando a spese, a rischio e pericolo di drogare il mercato femminile italiano. Il Como sta facendo esattamente quello che i tifosi viola vorrebbero facesse la Fiorentina.