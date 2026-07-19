Oggi la sgambata, poi 5 amichevoli: dove vederle e seguirle in diretta

Oggi la sgambata, poi 5 amichevoli: dove vederle e seguirle in direttaFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 17:45Notizie di FV
di Luciana Magistrato

Oggi pommeriggio la prima sgambata della Fiorentina contro la Primavera che sarà però un allenamento congiunto con partitella di tre tempi da 30 minuti. Il 22 alle 19 la Fiorentina ospiterà poi il Gubbio, compagine di serie C, e poi sarà la volta della tournée inglese. 

Le amichevoli internazionali

In Inghilterra i viola affronteranno il QPR il 25 alle 16 poi il Watford il 29 alle 20.30. Il 1 agosto (alle 18 in Austria) ci sarà l'amichevole di lusso con il Real Madrid mentre il 6 agosto alle 20 al Viola Park arrriverà il Deportivo La Coruna. Annullata invece la gara con il Modena prevista per l'8 per problemi al Braglia.

Dove seguirle

Tutte le amichevoli, a partire dunque da quella di mercoledì prossimo, saranno trasmesse da Dazn. FirenzeViola vi garantirà la diretta testuale mentre a Radio FirenzeViola la radio cronaca con i nostri inviati.